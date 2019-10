Le notizie di oggi (ore 18,00)

FILIPPO MONTEFORTE / AFP Giuseppe Conte, Roberto Gualtieri





BREXIT: SCHIAFFO DI BERCOW A BOJO "NIENTE VOTO OGGI", CORSA CONTRO IL TEMPO PER IL 'DEAL'

È muro contro muro tra il Governo e il Parlamento. Lo speaker della Camera dei Comuni respinge la mozione di Johnson: "Sarebbe ripetitivo e caotico farlo, le circostanze sono le stesse di sabato". Ora bisognerà far approvare entro questa settimana tutte le leggi attuative dell'uscita dall'Ue. Altrimenti sarà il rinvio o il temuto 'no deal'.

MANOVRA: IN ARRIVO LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI DALL'UE, CONTE LAVORA A UN COMPROMESSO NELLA MAGGIORANZA

La Commissione europea invierà una lettera all'Italia per chiedere informazioni supplementari sulla legge di bilancio. Il premier in mattinata riceve i capi dei partiti. Faccia a faccia con Di Maio e vertice di governo. In serata la riunione del Cdm: sul tavolo le misure per i grandi evasori e il decreto terremoto. Eurostat: debito Italia al 134,8% del Pil, il peggiore dopo la Grecia.

ALLARME BUNDESBANK: LA GERMANIA VERSO LA RECESSIONE

La banca centrale: possibile nuovo segno negativo nel terzo trimestre dovuto al rallentamento dell'export. Proposta choc sulle pensioni: alzare l'età oltre i 69 anni.

ITALIA "VIETATA AI MINORI": TRIPLICATI I BAMBINI POVERI, SONO 1,2 MILIONI

Fotografia allarmante di Save the Children: negli ultimi 10 anni arrivati al 12,5%. I giovani leggono sempre meno libri e passano sempre più tempo on line.

SIRIA: ERDOGAN "UE E NATO STANNO CON I TERRORISTI", ALLARME DA MOSCA "I FOREIGN FIGHTER SI STANNO SPARPAGLIANDO"

Gli Usa valutano se tenere nel Nord del Paese le truppe per proteggere i giacimenti petroliferi.

RIVOLTA IN CILE: ALMENO 11 MORTI, PINERA "SIAMO IN GUERRA"

Il governo schiera 10 mila militari nelle strade e dichiara lo stato di emergenza in 10 delle 16 regioni del Paese. Incendiata una sede dell'anagrafe. In tutto 300 arresti.

PENALISTI IN SCIOPERO PER 5 GIORNI CONTRO LA RIFORMA DELLA PRESCRIZIONE

L'astensione dalle udienze come forma di protesta contro l'imminente entrata in vigore della norma.

DESIREE: QUATTRO RINVII A GIUDIZIO PER VIOLENZA E OMICIDIO

La decisione del gup su 4 cittadini africani per la morte della sedicenne di Cisterna di Latina a San Lorenzo.

IN FIAMME LA CAVALLERIZZA REALE DI TORINO, PATRIMONIO DELL'UNESCO

L'incendio domato dai Vigili del Fuoco dopo ore di lavoro. L'area à stata messa sotto sequestro.

RIAPRE IL MOMA A NEW YORK, RESTYLING DA 450 MLN DI DOLLARI

Circa 44 mila metri quadri di spazio in più.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it