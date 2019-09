Le notizie di oggi (ore 17,30)

Foto: Afp Bce Banca centrale europea - afp

IL CONTE-BIS ALLA PROVA DI ROUSSEAU, AFFLUENZA RECORD DEGLI ISCRITTI

A meno di un'ora dalla chiusura della consultazione, 73.000 votanti. Esulta Casaleggio: "E' un record mondiale". Di Maio: "Grande successo per la democrazia, ho votato ma il voto è segreto". Orlando annuncia: non farò parte del governo. Al via l'incontro fra il premier e i capigruppo di M5s e Pd.

IL BLOG DELLE STELLE PUBBLICA I 26 OBIETTIVI DEL NUOVO GOVERNO

Si tratta delle misure condivise con il Pd, dal reddito minimo all'ambiente, al rilancio di Roma Capitale. Di Maio: ci sono tutti i nostri punti.

I MERCATI SCOMMETTONO SUL GOVERNO GIALLOROSSO, SPREAD SOTTO QUOTA 160

Non accadeva da maggio del 2018.

BREXIT: TEGOLA PER JOHNSON, PERSA LA MAGGIORANZA IN PARLAMENTO

Il deputato tory Phillip Lee passa con i liberaldemocratici. Il premier: "La legge anti no-deal affossa il negoziato con l'Ue". Giu' la sterlina, ai minimi dal 2017.

BCE PRONTA A NUOVE MISURE DI STIMOLO, C'E' ANCHE IL TAGLIO DEI TASSI

Cresce l'attesa per il direttivo di Francoforte del 12 settembre: fra i vari provvedimenti anche un nuovo programma di 'Quantitative easing'.

CNH INDUSTRIAL ANNUNCIA LA SEPARAZIONE DA IVECO

In Italia coinvolti 11.500 dipendenti nello spin-off del colosso dei veicoli industriali che, dal 2021, sarà distinto da quello dei mezzi agricoli. Investimenti per 13 miliardi di dollari entro il 2024.

AFGHANISTAN: ACCORDO DI MASSIMA USA-TALEBANI, VIA 5.400 SOLDATI AMERICANI

Ora serve l'avallo di Trump.

HONG KONG: PECHINO, L'ORDINE SARÀ RIPRISTINATO CON OGNI MEZZO LEGALE

Monito del governo che non esclude la proclamazione dello stato d'emergenza se sarà a rischio la sicurezza nazionale.

IL PONTE DEI RESPIRI, A VENEZIA RIALTO E PIAZZA SAN MARCO POTREBBERO DIVENTARE "SMOKE-FREE"

Il sindaco Brugnaro studia un divieto di fumo per le aree più turistiche.

TERREMOTO: LA CORTE DEI CONTI INDAGA SULLA RICOSTRUZIONE IN UMBRIA

Inchiesta per verificare se vi siano stati "danni pubblici" per la mancata adozione del piano dopo il sisma del 2016.

ANZIANA UCCISA IN CASA NEL SENESE, CONFESSA IL FIGLIO 45ENNE

La donna di 84 anni picchiata a morte a Cetona dopo una lite: lo rimproverava per lo stile di vita disordinato.

