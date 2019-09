Le notizie di oggi (ore 23,30)

Pierpaolo Scavuzzo / Agf Matteo Salvini

IL GOVERNO GIALLOROSSO PASSA LA PROVA ROUSSEAU CON IL 79,3%, DOMANI CONTE AL QUIRINALE

Sulla piattaforma pentastellata consenso plebiscitario e affluenza altissima. Esulta Casaleggio: è un record mondiale. E aggiunge: Mattarella informato dei risultati direttamente dal blog. Di Maio: "Grande successo per la democrazia, ci auguriamo una legislatura di cinque anni, ora la manovra per i cittadini". Zingaretti: cambiamo l'Italia. Si lavora alla squadra di governo, possibile già domani il giuramento. Orlando: non ne farò parte. Il dem Gualtieri verso il Mef.

SALVINI ALL'ATTACCO: HANNO TRUCCATO LA PARTITA MA CI RIPRENDEREMO IL PAESE

Meloni ribattezza la piattaforma 'Trouffeau'. Poi conferma: il giorno della fiducia andremo in piazza.

I MERCATI BRINDANO AL NUOVO GOVERNO, SPREAD SOTTO 160 PUNTI

Differenziale tra Btp e Bund a quota 158, ai minimi da maggio 2018.

TEGOLA PER BORIS JOHNSON: PERSA LA MAGGIORANZA IN PARLAMENTO, SCONTRO FINALE SULLA BREXIT

Il deputato Tory Lee passa con i liberaldemocratici. Il premier: la legge anti no-deal affossa il negoziato con l'Ue. Corbyn: governo codardo che nasconde le proprie vere intenzioni. Il Parlamento approva la mozione d'urgenza che darà il via libera domani a dibattito e votazione del disegno di legge. Il leader britannico lunedì a Dublino, ma precisa: nessun negoziato sul backstop. E minaccia il voto anticipato Giù la sterlina, ai minimi dal 2017.

HONG KONG: GRAVEMENTE FERITO GIOVANE MANIFESTANTE, SECONDO TESTIMONI È IN COMA

Pechino, l'ordine sarà ripristinato con ogni mezzo legale. Monito del governo che non esclude la proclamazione dello stato d'emergenza se sara' a rischio la sicurezza nazionale.

BCE PRONTA A NUOVE MISURE DI STIMOLO, C'È ANCHE IL TAGLIO DEI TASSI

Cresce l'attesa per il direttivo di Francoforte del 12 settembre: fra i vari provvedimenti anche un nuovo QE.

CNH INDUSTRIAL ANNUNCIA LA SEPARAZIONE DA IVECO

In Italia coinvolti 11.500 dipendenti nello spin-off del colosso dei veicoli industriali. Investimenti per 13 miliardi di dollari entro il 2024.

IL PONTE DEI RESPIRI, A VENEZIA RIALTO E PIAZZA SAN MARCO POTREBBERO DIVENTARE "SMOKE-FREE"

Il sindaco Brugnaro studia un divieto di fumo per le aree piu' turistiche.

TERREMOTO: LA CORTE DEI CONTI INDAGA SULLA RICOSTRUZIONE IN UMBRIA

Inchiesta per verificare se vi siano stati "danni pubblici" per la mancata adozione del piano dopo il sisma del 2016.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.