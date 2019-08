Le notizie di oggi (ore 19,30)

Foto: Riccardo De Luca / AGF Giuseppe Conte

CONTE RESISTE E ACCELERA: VERTICE PROGRAMMATICO CON M5S E PD "PASSI AVANTI"

In mattinata il premier incaricato fa il punto con Mattarella. Poi vede le delegazioni dei due partiti dopo la tensione per le condizioni poste da Di Maio. Si parla di un vertice a tre con Zingaretti. Delrio: Conte farà la sintesi per il programma. Patuanelli: la ricognizione è andata bene. D'Uva: intesa il prima possibile.

SALVINI IN PRESSING SUL COLLE: "BASTA CON QUESTO VERGOGNOSO MERCATO DELLE POLTRONE"

Il leader della Lega a Mattarella: "Convochi le elezioni e restituisca parola e dignità agli italiani". Tensioni nel centrodestra. FI accusa il Carroccio: attacchi incomprensibili, esigiamo rispetto.

RIESPLODE LA VIOLENZA A HONG KONG, ASSALTATO IL PARLAMENTO

I manifestanti sfidano il divieto e abbattono le barriere di protezione lanciando bombe molotov e pietre prima di essere ricacciati indietro. Incendiata barricata davanti al quartier generale della polizia. Gli agenti rispondono con cariche e lancio di lacrimogeni.

ACCOLTELLA I PASSANTI A LIONE: UN MORTO E NOVE FERITI

L'uomo, armato di uno spiedo da cucina, è stato catturato: sarebbe un richiedente asilo afghano. La vittima è un 19enne, tre feriti sono gravissimi.

MEDIASET: IL TRIBUNALE DÀ RAGIONE A VIVENDI, POTRÀ VOTARE IN ASSEMBLEA

I francesi: diremo no alla fusione con Media for Europe NV.

L'URAGANO DORIAN ORA FA PAURA, ALLARME TRUMP PER LA FLORIDA

È salito a 'categoria 4', venti fino a 225 km all'ora. Il presidente: "Potenzialmente devastante".

BREXIT: IN PIAZZA CONTRO BOJO, DECINE DI MANIFESTAZIONI IN TUTTA LA GRAN BRETAGNA

L'opposizione considera un 'golpe' la decisione del premier di congelare l'attività del Parlamento.

COPPIA SCOMPARSA A PIACENZA, SEBASTIANI È INDAGATO PER OMICIDIO

L'uomo, ancora ricercato, è accusato anche di occultamento di cadavere per l'amica 28enne di cui non si hanno notizie da domenica. La svolta dopo gli esami del Ris nella casa.

MIGRANTI: LA ONG MEDITERRANEA MINACCIA DENUNCE, ZINGARETTI "SCENDANO SUBITO"

La nave Mar Jonio ancora al largo di Lampedusa con 34 a bordo.

POLE DI LECLERC E PRIMA FILA TUTTA FERRARI NEL GP DEL BELGIO, MUORE UN PILOTA IN FORMULA 2

Sul circuito di Spa il pilota monegasco ha preceduto Vettel, seconda fila per Hamilton e Bottas. Tragico incidente in una gara svoltasi sulla stessa pista: nello schianto fra tre vetture ha perso la vita il 22enne francese Hubert.

MONDIALI BASKET: ESORDIO TRAVOLGENTE PER L'ITALIA, 108-62 ALLE FILIPPINE

Distacco record per gli azzurri, lunedi' c'è l'Angola.

