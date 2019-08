Le notizie di oggi (ore 15,30)

BREXIT NELLA BUFERA: JOHNSON PUNTA DIRITTO AL 'NO DEAL', "LA REGINA SOSPENDA IL PARLAMENTO"

Il premier conservatore chiederà a Elisabetta di rinviare il suo discorso al 14 ottobre per prolungare la pausa estiva di Westminster ed evitare che l'opposizione gli leghi le mani sull'uscita dall'Ue, due settimane dopo. Lo speaker Bercow: "Oltraggio alla Costituzione". Corbyn scrive alla Regina e chiede un incontro. Verhofstadt: decisione sinistra. In poche ore oltre 190 mila firme contro la 'prorogation'. Giù la sterlina, sul filo di 1,22 dollari.

UE: MACRON SCEGLIE SYLVIE GOULARD COME COMMISSARIO EUROPEO, ORA MANCA SOLO L'ITALIA

L'ex ministra alla Difesa è attualmente vice governatore della Banca di Francia. Aveva collaborato con Prodi alla Commissione europea e ha firmato con Mario Monti un libro sulla democrazia in Europa.

FIBRILLAZIONI TRA PD E M5S, DI MAIO "SI PENSI ALLE SOLUZIONI E NON A COLPIRE ME"

La riunione dei capigruppo non ha sciolto i nodi per il Conte-bis. Orlando: è giusto che il vice di Conte sia un dem, non è detto che sarò io. Meloni: Mattarella non sia notaio di un accordo sulle poltrone, FdI in piazza il giorno della fiducia. Nel pomeriggio le consultazioni con i democratici, FI, Lega e M5s, tra stasera e domani l'incarico al premier dimissionario o un governo elettorale. Mercati euforici: spread a 173 punti, il rendimento dei decennali sotto la soglia dell'1% per la prima volta nella storia.

DALLA DIREZIONE DEM MANDATO PIENO A ZINGARETTI PER IL GOVERNO, CALENDA LASCIA IL PD

L'annuncio dell'ex ministro: con M5s abbiamo valori opposti. Critico anche Richetti che si dissocia dal via libera.

MALUMORI TRA GLI ELETTI PENTASTELLATI PER IL VOTO SULLA PIATTAFORMA ROUSSEAU

Lamentata una tempistica sbagliata per sottoporre alla base l'intesa sul governo. I capigruppi frenano: nessuna rivolta, Conte è stato informato.

MIGRANTI: LA MARE JONIO SALVA 98 MIGRANTI SU UN GOMMONE, "L'ITALIA CI DIA UNA RISPOSTA"

Sulla nave dell'Ong Mediterranea anche otto donne incinte e 22 bambini.

NUOVA ERUZIONE A STROMBOLI, PAURA TRA I TURISTI

È una replica dell'evento del 3 luglio. Un sub morto e un altro disperso davanti al largo di Palermo.

CINEMA, SI APRE LA MOSTRA DI VENEZIA CON 'LA VERITÈ'', 'PELICAN BLOOD' E 'ONLY THE ANIMALS'

La 76ma edizione parte con il film in concorso di Kore-eda Hirokazu e le pellicole di Katrin Gebbe e Dominik Moll.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.