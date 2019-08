Le notizie di oggi (ore 23,30)

NIKOS LIBERTAS / SOOC Sergio Mattarella

DI MAIO VICEPREMIER DIVIDE PD E M5S, I PENTASTELLATI AVVERTONO: IN CASO DI ACCORDO SERVE LA RATIFICA DI ROUSSEAU

I Dem: se insiste per quell'incarico rischia di saltare tutto. I Cinquestelle: se c'è accordo, la settimana prossima parola alla base. Domani nuovo incontro tra le delegazioni e poi Mattarella concluderà le consultazioni ricevendo Pd, Lega e M5s. Poi l'incarico al premier dimissionario o esecutivo elettorale. Giorgetti: la Lega non invocherà la piazza. Intanto lo spread chiude a quota 182, ai minimi da un mese.

TRUMP TIFA PER IL BIS DI CONTE, "SPERIAMO CHE RESTI PREMIER"

Il presidente americano twitta il suo sostegno al presidente del Consiglio: è apprezzato, ha talento, ama il suo Paese e lavora bene con gli Usa. Conte: ha riconosciuto il mio operato per l'interesse nazionale.

NAUFRAGIO DAVANTI ALLA LIBIA, MOLTI BAMBINI TRA LE VITTIME

Alarm Phone: un barcone con un centinaio di persone si è rovesciato in mare. Tripoli: "Ne abbiamo salvati 65".

MIGRANTI: DIVIETO DI INGRESSO PER LA NAVE ELEONORE, SALVINI ESULTA

Il decreto firmato anche da Trenta e Toninelli. Il ministro dell'Interno sottolinea la "ritrovata compattezza" del governo.

BREXIT: PATTO DELLE OPPOSIZIONI CONTRO IL 'NO DEAL', IN CAMPO ANCHE L'ARCIVESCOVO DI CANTERBURY

Dichiarazione congiunta del leader laburista Corbyn e delle altre forze che si oppongono ai Tory. Polemica per l'appello della massima autorità spirituale della Chiesa anglicana. L'Ue a Boris Johnson, "pronti a un dialogo costruttivo"

CASO EPSTEIN: L'ACCUSATRICE DEL PRINCIPE ANDREA, SA COSA HA FATTO, DICA LA VERITÀ SU TUTTO"

Virginia Roberts Giuffre sentita in un tribunale di New York: la donna sostiene che quando aveva 17 anni fu costretta a fare sesso con il secondogenito della regina Elisabetta.

IRAN: ZARIF FRENA TRUMP, "INIMMAGINABILE ORA UN INCONTRO CON ROHANI"

Il ministro degli Esteri di Teheran: "Prima gli Usa devono revocare tutte le sanzioni illegali, ingiuste e sbagliate".

AMAZZONIA: BOLSONARO RIFIUTA I 20 MILIONI DEL G7 E TORNA AD ATTACCARE MACRON

Il presidente brasiliano: "Pensi a Notre Dame". Il suo capo di gabinetto parla di "pratiche coloniali".

DAZI: SI ALLENTANO LE TENSIONI USA-CINA E LE BORSE RESPIRANO

Trump fa sapere che Pechino "vuole l'accordo a ogni costo". Le Borse asiatiche corrono, Milano +1,33%. Wall Street positiva.

CARABINIERE UCCISO: VUOLE PARLARE AI PM IL MILITARE CHE SCATTO' LA FOTO DI NATALE IN MANETTE

Sarà interrogato "al piu' presto".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.