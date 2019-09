Accoltellato a morte per una mancata precedenza a un incrocio

È stato individuato dalla polizia nella notte, ad Andria, il presunto responsabile del ferimento mortale di Giovanni Di Vito, il 28enne tranese morto in ospedale in seguito all' accoltellamento avvenuto alla periferia della città ieri intorno alle 19. Si tratta di un 50enne di Andria. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ha colpito Di Vito con una coltellata al petto, durante una lite scoppiata per una mancata precedenza all'altezza della rotonda di via Puccini ad Andria. Portato al vicino ospedale Bonomo il 28enne è morto in serata. L'aggressione è avvenuta sotto gli occhi della moglie e del figlioletto di Di Vito, che erano in auto con lui, e di decine di passanti. Il presunto omicida sarebbe stato individuato dai poliziotti mentre era ancora nella sua auto, una Mercedes.

