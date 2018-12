Anziano uccide con un pestacarne il figlio tossicodipendente

Ha ucciso il figlio tossicodipendente di 48 anni con un pestacarne, dopo che per l'ennesima volta aveva combinato guai andando a sbattere con l'auto di notte. È accaduto a Muggiò, nella provincia di Monza e Brianza. Il papà di 72 anni, che ha lavorato tutta la vita come agente di commercio per l'azienda di famiglia, era dovuto andare a recuperare il figlio all'alba dopo una nottata fuori conclusa con l'incidente d'auto nella vicina Nova. Dopo l'ennesima lite, l'anziano genitore ha preso il pestacarne in cucina e lo ha colpito sulla nuca, uccidendolo sul colpo.

La vittima, Gianluca Colleoni, viveva con i genitori dopo essersi separato dalla compagna di origine marocchina. La sua vita era stata segnata da alcol e droga e scontri con i genitori, legati spesso alle richieste di denaro per soddisfare la sua dipendenza. Sul posto sono dei carabinieri della compagnia di Desio e della stazione di Muggio, che hanno arrestato il padre con l'accusa di omicidio volontario e il suo interrogatorio è ancora in corso.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it