Uccide a fucilate i due figli e si suicida a Frosinone

Un uomo ha ucciso a colpi di fucile i figli di 18 e 25 anni e poi si è tolto la vita questa mattina a Esperia, piccolo paese dei monti Ausoni in provincia di Frosinone. Un ferroviere in pensione di 58 anni in piazza Consalvo ha raggiunto i due figli e li ha colpiti a morte. La moglie, che si trovava all'interno dell'ufficio postale, è sfuggita alla furia omicida. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la violenza del pensionato. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Frosinone, della compagnia di Pontecorvo e il magistrato di turno presso la procura di Cassino.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it