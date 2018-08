Salvini non ha gradito il video dei turisti nudi in una fontana di Roma: "Saprò io come educarvi"

"Saprò io come 'educare' questi idioti se verranno presi, l'Italia non è il bagno di casa loro!". Lo scrive il leader della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini su Facebook, a proposito dei bagnanti nudi nella fontana di piazza Venezia a Roma. Lunedì scorso il blog “Roma fa schifo” ha pubblicato il video che immortala due giovani mentre fanno il bagno nella fontana dell’Altare della Patria a Piazza Venezia. Il video è stato girato domenica. Il Comando del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, scrive Il Fatto Quotidiano, sta svolgendo tutti gli accertamenti utili per risalire agli autori del gesto. Gesto, si legge nella nota della Polizia Locale, che offende gravemente il sentimento nazionale e la memoria dei caduti a cui il monumento è dedicato. Dalle prime informazioni assunte, è emerso che si tratta di persone di nazionalità straniera, madrelingua inglese.

