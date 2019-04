Truffa sui rimborsi al Consiglio comunale di Palermo, Gdf denuncia 4 persone

Operazione "Fake refunds". Truffa sui rimborsi al Consiglio comunale di Palermo. Sequestri per 200 mila euro e quattro denunciati, tra quali due consiglieri comunali, uno dei quali tuttora in carica. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico–Finanziaria, coordinati dalla procura della Repubblica (Dipartimento Pubblica amministrazione), hanno dato esecuzione ad un decreto del gip, con il quale è stato disposto il sequestro di somme di denaro e beni nei confronti dei quattro, accusati a vario titolo di truffa aggravata ai danni dello Stato e falso in relazione all'indebita percezione di rimborsi erogati dal Comune di Palermo a fronte di giornate di assenza dal lavoro maturate da consiglieri comunali per la partecipazione a riunioni e commissioni consiliari.

La legge regionale 30 del 2000 stabilisce che i consiglieri hanno diritto di assentarsi dai loro luoghi di lavoro per svolgere il mandato pubblico e che i loro datori di lavoro hanno diritto di ricevere dall'ente pubblico un rimborso pari a quanto da loro corrisposto per retribuzioni e assicurazioni per le ore o le giornate di effettiva assenza del lavoratore-consigliere. L'attività investigativa ha consentito di accertare che due consiglieri comunali nel quinquennio 2012-2017, uno dei quali rieletto e oggi in carica, hanno simulato di essere dipendenti di società/associazioni riconducibili a due persone, inducendo il Comune di Palermo a corrispondere a queste ultime i previsti rimborsi.

L'individuazione delle posizioni degli indagati è scaturita dalla circostanza che i due politici risultavano essere stati assunti da privati successivamente alla loro nomina a consiglieri, circostanza questa che sollevava forti dubbi sulla veridicità dei contratti di lavoro e sulla possibilità che gli stessi fossero stati predisposti per ottenere dal Comune rimborsi non spettanti. Le indagini, condotte mediante acquisizioni e analisi documentali, nonché accertamenti bancari e testimonianza hanno fatto emergere il sistematico ricorso a documentazione e attestazioni fittizie al fine di truffare il Comune di Palermo.

