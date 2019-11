Trovato morto l'anziano scomparso nell'Agrigentino

È stato trovato morto in contrada "Scirinda", sulla strada comunale che da Ribera, porta al fiume Verdura, nell'Agrigentino, Liborio Gambino, 83 anni, ex primario di anestesia e direttore sanitario dell'ospedale riberese, in pensione.

Il professionista, giovedì mattina, era uscito da casa con la sua auto per andare a prendere un caffè e non era più rientrato. I suoi familiari avevano lanciato un appello anche sui social per cercare di trovarlo e le forze dell'ordine avevano avviato immediatamente le ricerche. Pare che a dare l'allarme sia stato un cacciatore locale che si trovava in un appezzamento di terreno della contrada e ha scoperto il cadavere del medico. Non si hanno ancora notizie precise sulle cause del decesso.

