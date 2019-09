Trovati morti 2 fratelli belgi in un hotel di Firenze

Due fratelli di 20 e 27 anni, belgi, in soggiorno a Firenze, sono stati trovati morti dal padre nella stanza dell'hotel del centro dove alloggiano. Sono in corso accertamenti da parte della squadra mobile della questura. Secondo quanto ricostruito, i due giovani, figli di due madri diverse, dormivano in un'altra stanza rispetta a quella del genitore.

Nessun segno apparente di violenza. Questo - stando ad indiscrezioni raccolte da AGI - il primo esito del sopralluogo degli investigatori della Polizia di Stato con gli specialisti della Scientifica della locale Questura nella stanza di un hotel di Firenze dov sono stati trovati i due fratelli.

