Trieste: uccisore agenti dà in escandescenze in carcere, agente ferito

Alejandro Meran il dominicano che ha ucciso all'interno della Questura di Trieste lo scorso 4 ottobre gli agenti di Polizia Pierluigi Rotta e Matteo Demenego è stato al centro di un episodio di cronaca avvenuto ieri nel carcere del Coroneo di Trieste dove è rinchiuso. La notizia è stata data dal Gr del Fvg.

Secondo una prima ricostruzione pare che il 29enne del Centroamerica abbia dato in escandescenze mentre faceva la doccia. Gli agenti della Polizia penitenziaria sono intervenuti in forze per ridurlo alla ragione. Meran avrebbe anche tentato di lanciare una lavatrice contro di loro, ma alla fine è stato bloccato e immobilizzato.

Una delle guardie carcerarie ha riportato contusioni ed è stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale. Una segnalazione di quanto avvenuto è pervenuta alla Procura di Trieste.

