Treno contro Tir a Caluso, il bilancio è di due morti e 18 feriti. Cosa sappiamo finora

Due morti e 18 feriti. È questo al momento il bilancio del grave incidente ferroviario sulla linea Torino-Ivrea, all'altezza del comune di Caluso. Mercoledì sera poco dopo le 23, un treno regionale ha travolto un camion fermo sui binari ad un passaggio a livello della frazione di Arè. L'impatto ha causato il deragliamento di alcuni vagoni e il bilancio provvisorio è di due morti, tra cui il macchinista, e appunto 18 feriti.

Il rimorchio del tir si è staccato ed è finito contro un'abitazione. Tre i vagoni deragliati. Tra i feriti, due codici rossi sono stati trasportati in elicottero al Cto. Dopo l'incidente è subito scattato il piano di maxi emergenza del 118, che ha smistato i feriti negli ospedali più vicini.

Il treno Regionale 10027 era composto da cinque vetture in tutto e un locomotore. In seguito all'urto sono deragliate le tre vetture di testa. Il Tir trasportava un "carico eccezionale", che - secondo il Corriere della Sera - ha targa lituana, avrebbe attraversato il passaggio a livello nonostante il semaforo stesse già lampeggiando per annunciare l’arrivo del convoglio, partito da Torino alle 22,27, ultima corsa della giornata.

Lo scontro, violentissimo, è stato inevitabile, con un vagone finito sull’altra, e decine di passeggeri incastrati. Tant’è che, anche dopo un’ora dallo scontro, i vigili del fuoco erano ancora all’opera per accertarsi che nessuna persone fosse ancora tra le lamiere. Così come si è cercato nell’oscurità nei pressi dei vagoni, uno dei quali ha pure travolto una piccola costruzione, disabitata.

L'autista del secondo Tir, quello che seguiva il primo centrato dal treno, racconta la dinamica dell'incidente al quotidiano La Stampa: arriva dalla Repubblica ceca, parla male l'italiano e si arrangia con un po' di francese, ma riesce a spiegare che cosa è accaduto. "Andavamo a 5 all'ora, pianissimo, le luci del passaggio a livello erano verdi, ma quando il mio collega era in mezzo le sbarre si sono abbassate, le luci erano rosse ed è arrivato il treno. Sarà durato tutto pochi secondi". Alle prima luci dell’alba le divise dei vigili del fuoco sono ancora qui. Dalle finestre di una villa a poche decine di metri da dove si è fermato il locomotore filtrano ancora le luci accese. "E chi va a dormire, siamo tutti sotto choc. Pochi metri e il treno ci travolgeva tutti".

