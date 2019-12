Un tram ha investito e ucciso un pedone a Torino

ALEXANDER POHL / NURPHOTO Torino

Una persona, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morta questa mattina a Torino, investita da un tram della linea urbana 4 in piazzale Romolo e Remo. Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso. I tram della linea coinvolta terminano la loro corsa a piazza Derna, con un servizio navetta che assicura il resto del tragitto.

