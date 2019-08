Traffico di cocaina dall'Olanda all'Italia. Arresti e perquisizioni in Puglia

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, supportati dai reparti speciali del Nucleo Cinofili e del 6 Elinucleo CC di Bari, stanno eseguendo diverse ordinanze di custodia cautelare e perquisizioni nei confronti di pregiudicati di Barletta e Manfredonia, ritenuti responsabili di Associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, misure disposte dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, a seguito di indagini svolte dalla Compagnia Carabinieri di Barletta.

L'indagine riguarda l'importazione di ingenti quantitativi di cocaina proveniente dall'Olanda ed è strettamente collegata con l'omicidio del manfredoniano Saverio Tucci, ucciso ad Amsterdam il 10 ottobre 2017 e col quadruplice omicidio di Apricena-San Marco in Lamis del 9 agosto 2017, che provocò la tragica morte anche dei fratelli Luciani. I particolari dell'operazione saranno illustrati alle 10,30 in una conferenza stampa che si terrà nell'Ufficio del Procuratore Distrettuale, al 10 piano dell'edificio di via Dioguardi, a Bari, alle 10,30.

