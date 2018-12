Toscani ha criticato duramente Salvini e Meloni 

"Sono contento di essere in quelle foto, sono felice di essere ufficialmente un nemico di Salvini. Ha fatto come ai tempi di Mussolini. È fantastico, un nemico ufficiale. Non credo nella sua politica, credo sia un imbecille e lo dico ad alta voce. Salvini è un imbecille totale. E non vorrei insultare gli imbecilli. Sono orgoglioso di essere un nemico di Salvini. È giusto così. Ha capito quali sono i suoi nemici. Perfetto, sono fiero di essere un nemico di Salvini". Così Oliviero Toscani a La Zanzara, su Radio 24. Aggiungendo "però gli faccio causa lo stesso perché la mia immagine non va sfruttata. I soldi li deve pagare per usare una mia foto".



Toscani dice anche "per fortuna che c'è l'Europa. Per fortuna ci sono gli stranieri, che mi hanno insegnato tutto, il rock'n'roll, e hanno importato i blue jeans". E parla anche di Giorgia Meloni: "Poveretta, è ritardata anche lei. Brutta e volgare. Mi dà fastidio la sua estetica, è fastidiosa, a me dà fastidio. E tutto ne risente, anche l'estetica".

