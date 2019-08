Un Tir ha travolto e ucciso due operai sulla A14

Gravissimo incidente nella notte con due vittime in A14 a Borgo Panigale, nel Bolognese. Nello stesso tratto dove pochi giorni fa e poi nel 2018 avvennero altri due gravi incidenti. Secondo una prima ricostruzione i due operai mentre lavoravano per terminare l'allestimento di un cantiere sono stati investiti da un mezzo pesante.

Secondo quanto appreso l'area era indicata sia con cartelli che con segnali luminosi. L'autista del mezzo pesante, un 62enne, per motivi in corso di accertamento, una volta entrato nell'area del cantiere ha travolto i due uomini: un 38enne e un 46enne, dipendenti di una ditta che lavora in appalto per conto di Autostrade. Il camionista è indagato per omicidio colposo.

