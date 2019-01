Terrorismo: Salvini, pronto a incontrare Macron a Parigi se serve

"Se serve, sono pronto a partire per Parigi per incontrare Macron, pur di riportare in Italia questi assassini". Lo afferma il ministro dell'Interno Matteo Salvini con riferimento ai terroristi latitanti all'estero (14 dei quali, secondo l'ultimo elenco del Viminale, proprio in Francia) .

