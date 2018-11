Terrorismo: Milano, arrestato 22enne egiziano militante Isis

La Polizia di Stato ha eseguito a Milano, con l'utilizzo del Nocs, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale dell'Aquila nei confronti di un 22enne cittadino egiziano, ritenuto organico al sedicente Stato islamico e per ciò accusato di associazione con finalità di terrorismo internazionale e istigazione e apologia del terrorismo.

Le indagini, estremamente complesse ed articolate, dirette dalla Procura distrettuale del capoluogo abruzzese in raccordo con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, sono state condotte dalle Digos di l'Aquila, Teramo, Piacenza e Milano parallelamente ai Compartimenti della Polizia postale e delle comunicazioni di Abruzzo e Emilia Romagna.

