Due scosse di terremoto sono state avvertite a Lipari e in Umbria

Scosse di terremoto superiori alla magnitudo 3 sono state registrate nella notte in Sicilia e in Umbria. Poco dopo la mezzanotte c'e' stato un sisma di magnitudo 3,2 in un tratto di mare compreso tra la provincia di Messina e Lipari, una delle isole Eolie, con ipocentro a una profondità di 13 chilometri.

Alle 6,28 l'Ingv ha registrato una seconda scossa di terremoto di magnitudo 3,2 con epicentro a Castel Ritaldi, sulla strada tra Spoleto e Montefalco, in provincia di Perugia. L'ipocentro è stato localizzato a 10 chilometri di profondità.

