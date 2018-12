Terremoto: ancora scosse nel Catanese ma notte 'tranquilla'

Giovanni ISOLINO / AFP

Gli effetti della scossa a Zafferana Etnea

Non si ferma lo sciame sismico nel Catanese a seguito dell'attività dell'Etna. Nella notte l'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha registrato una decina di scosse con magnitudo superiore a 2 ma non si registrano ulteriori danni e la notte è passata abbastanza tranquilla per gli abitanti della zona. La scossa più forte in mattinata intorno all 7,15 di magnitudo 2,7 è stata riscontrata nella zona di Adrano a 4 chilometri di profondità.

