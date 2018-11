Terremoto: scossa tra 3.4 e 3.9 Reatino, in corso verifiche danni

Una forte scossa di terremoto e' stata avvertita distintamente in tutta la provincia di Rieti poco prima delle 20. Secondo un primo, provvisorio rilevamento dell'Ingv la magnitudo sarebbe stata tra 3.4 e 3.9. Sono in corso verifiche in tutto il territorio.

I sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno localizzato l'epicentro della scossa di magnitudo 3.4 che alle 19.50 è stata distintamente avvertita in tutto il Reatino nel Comune di Montenero Sabino, piccolo borgo situato nel cuore della Sabina dove la gente si è roversata in strada. La scossa è stata avvertita distintamente in tutto il territorio Reatino e percepita anche ad Amatrice e nei territori del cratere del sisma del 2016. Sono in corso verifiche per eventuali danni sul territorio.

