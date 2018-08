Molise: non si segnalano danni a persone o cose per la scossa di magnitudo 4.3 della scorsa notte

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 23.48 di martedì sera, a 6 chilometri da Montecilfone, provincia di Campobasso, a una profondità di 19 chilometri. Scossa sentita anche in Campania e in Abruzzo e che però non ha provocato danni a edifici o a persone. A Termoli la gente si è riversata in strada per lo spavento, allarme anche a Pescara. Sono in corso anche oggi le verifiche da parte della Sala Situazione Italia gestita dalla Protezione Civile. L'evento sismico con epicentro a Montecilfone è stato localizzato dall'Ingv in un'area a pericolosità medio-alta, così come mostrato nella mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale.

