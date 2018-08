Terremoto: scossa di magnitudo 3,9 in Friuli, non si segnalano danni

Scossa di terremoto di magnitudo 3,9 in Friuli: alle 5,30 del mattino il sisma è stato registrato a Cavazzo Carnico, in provincia di Udine, ed è stato avvertito dalla popolazione. Non sono stati segnalati danni alle persone o alle cose. L'ipocentro è stato localizzato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) a una profondità di 13 chilometri. Poco prima nella zona erano state registrate altre due scosse meno forti, di magnitudo 3 e 2,3. Non c'è stato panico ma sono arrivate molte chiamate ai centralini delle forze dell'ordine e della Protezione civile.

