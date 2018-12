Terremoto: Salvini, tutti i 400 sfollati avranno un tetto

"Tutti e 400 gli sfollati hanno e avranno un tetto". Lo ha garantito il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in conferenza stampa in prefettura a Catania. Salvini ha anche reso noto l'intenzione di "rendere pienamente responsabili i sindaci" per evitare le lungaggini burocratiche nella gestione dei fondi. "Darei loro pieni poteri, onori e oneri - ha spiegato - oggi ci sono troppi passaggi, troppi processi, troppi dubbi. Per timore che qualcuno sbagli, si blocca tutto. E poi il 99,9% dei sindaci italiani sono persone perbene, sarebbe una fiducia ben riposta".

