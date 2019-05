Scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Barletta, scuole chiuse

Una scossa simica di magnitudo locale 3.9 è stata registrata dalle strumentazioni dell'Ingv e avvertita distintamente dalla popolazione alle 10 e 13 nella provincia di Barletta, ipocentro a 34 km.

La scossa è stata avvertita anche a Bari, dove per precauzione è stato evacuato il Palazzo di Giustizia di via Dioguardi, e in alcune scuole gli alunni sono stati fatti uscire dalle aule.

A Barletta è stato attivato il Coc (centro operativo comunale) di protezione civile. Stessa iniziativa anche a Trani. Nella città della disfida il sindaco Cosimo Cannito sta preparando un'ordinanza per lo sgombero delle scuole, ma nel frattempo è disposto che i bambini lascino le aule per stazionare nei cortili.

A Trani, dopo aver fatto uscire i bambini cautelativamente dalle aule per riunirli nei cortili delle scuole, si sta predisponendo la chiusura degli edifici scolastici fino a domani. A Trani, subito dopo la scossa delle 10.13, è crollato un pezzo del timpano della facciata barocca della chiesa di San Domenico, vicino alla villa comunale. Il sagrato però era già interdetto al transito a causa delle precarie condizioni dell'edificio sacro. Nella zona industriale di Molfetta i dipendenti di diverse aziende si sono riversati nelle strade.

