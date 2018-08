Terremoto: Molise, edifici inagibili e SS 647 chiusa

Edifici inagibili, gente in strada e statale 647 'Bifernina' ancora chiusa a causa dei controlli al viadotto del Liscione. Il Basso Molise si è svegliato sotto shock e fa i conti con il terremoto. Centinaia le persone che hanno dormito in auto o nelle tende predisposte in poche ore dalla Protezione civile regionale. A Montecilfone, epicentro del sisma, sono inagibili la chiesa, l'ufficio postale, alcuni abitazioni e diversi negozi. Decine di squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro su tutto il territorio per evadere le centinaia di richieste di verifiche alle abitazioni, che continuano ad arrivare. Restano difficili, al momento, i collegamenti tra Campobasso e la costa, sulla SS 647. I tecnici dell'Anas, con l'ausilio di sommozzatori dei vigili del fuoco, stanno effettuando controlli ai pilone del viadotto che attraversa la diga in terra battuta più grande d'Europa. La strada sarà riaperta solo al termine delle verifiche.

