Tav, Chiamparino: pronti a chiedere referendum

"Se il Governo accetta il tavolo di confronto bene, se no chiederò a questo Consiglio di trovare le modalità per una consultazione popolare in Piemonte". Lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, intervenendo in Consiglio sulla questione Tav. Secondo Chiamparino, un referendum tra "chi è per l'Europa e chi è per la chiusura, chi è dalla parte della crescita sostenibile e chi è dalla parte della decrescita".

