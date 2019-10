Suv travolge tre bimbi nel Torinese. Una piccola di due anni e mezzo in gravi condizioni

Alessandro Serranò / Agf

Carabinieri



Grave incidente stradale stamattina a Chieri, nel Torinese, vicino all'asilo 'La Casa nel bosco'. Attorno alle 10.30 tre bambini tra i 2 e i 4 anni sono stati investiti da un'auto, un fuoristrada Toyota Land Cruiser. Una bambina, in gravi condizioni, è stata trasportata con l'elicottero del 118 all'ospedale Regina Margherita. Meno gravi gli altri due bambini: uno in codice giallo ha raggiunto lo stesso ospedale in ambulanza, il terzo, in codice verde, ha riportato ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

La piccola è intubata in prognosi riservata. I medici stanno valutando se procedere con un delicato intervento neurochirurgico, dopo aver riscontrato sul suo corpo un trauma cranico-toracico-addominale.

L'automobile era parcheggiata su una piccola salita e non c'era nessuno alla guida. Da quanto si apprende il mezzo è intestato a una delle proprietarie dell'asilo ed era in uso al fratello di quest'ultima.

