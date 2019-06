La probabilità di vincere il secondo jackpot più alto di sempre del Superenalotto

C'è grande attesa per l'estrazione del Superenalotto. Il jackpot ha raggiunto la ragguardevole cifra di 168 milioni e 100 mila euro diventando, ad ora, la più alta al mondo dopo che, in America, un californiano si è aggiudicato i 350 milioni dollari messi in palio dal concorso "Megamillions". Si tratterebbe, in caso dell'uscita dell'attesissimo 6, della seconda vincita più importante della storia dopo i 177 milioni di euro di montepremi vinti a Sperlonga nove anni fa.

È stato il Cnr a calcorare le reali probabilità di vittoria che ogni giocatore ha nel giocare una schedina. Le possibilità di indovinare la sestina vincente sono bassissime: solo 1 su oltre 622 milioni. Per molti, però, questo dato non rappresenta un incentivo a smettere di tentare la fortuna. Il sogno di poter cambiare vita resta più forte. Estrazione dopo estrazione.

