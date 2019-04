La lapidazione degli omosessuali mette nei guai due hotel di lusso italiani

Ci sono anche due alberghi italiani, il Principe di Savoia di Milano e l’Hotel Eden di Roma, tra i nove finiti nella lista nera delle strutture da boicottare secondo alcune star dello spettacolo americane.

Il motivo? Fanno parte della catena di alberghi di lusso Dorchester Collection, di proprietà della Brunei Investment Agency (Bia), a sua volta controllata dal Sultanato di Brunei, la piccola nazione incastonata nel territorio della Malesia affacciata sul Mar Cinese Meridionale.

Il Brunei, nei giorni scorsi, ha approvato una legge che prevede la pena di morte per lapidazione per rapporti omosessuali (ma solo maschili) o di adulterio.

“Ogni volta che soggiorniamo, organizziamo riunioni o ceniamo in uno di questi nove hotel, stiamo mettendo soldi direttamente nelle tasche degli uomini che scelgono di lapidare e di uccidere i propri cittadini perché omosessuali o accusati di adulterio”, ha scritto su Deadline l’attore George Clooney, due volte premio Oscar, criticando la norma entrata in vigore il 3 aprile.

“Il Brunei è una monarchia e certamente qualsiasi boicottaggio avrebbe pochi effetti sul cambiamento di queste leggi – prosegue Clooney - ma vogliamo davvero aiutare a pagare per queste violazioni dei diritti umani? Stiamo davvero contribuendo a finanziare l'assassinio di cittadini innocenti?”.

L’attore statunitense non è stato l’unico volto noto a esporsi a proposito della riforma del codice penale: Ellen DeGeneres, attrice e conduttrice televisiva protagonista della popolare serie tv degli anni ’90 Ellen, ha affidato a un tweet divenuto rapidamente virale la sua critica al testo adottato dal Brunei.

Tomorrow, the country of #Brunei will start stoning gay people to death. We need to do something now. Please boycott these hotels owned by the Sultan of Brunei. Raise your voices now. Spread the word. Rise up. pic.twitter.com/24KJsemPGH