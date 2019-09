Titoli e aperture: la decisione sulla non punibilità del suicidio assistito raccontata dai quotidiani in edicola

«Non punibile», ma a certe condizioni. Cioè come accaduto nel caso di Dj Fabo. Così si è espressa la Corte costituzionale contro chi agevola il suicidio assistito. La Corte parla di scelta «autonomamente e liberamente» presa dal paziente che sopravvive grazie a «trattamenti di sostegno vitale e affetto da patologia irreversibile». La Corte adesso sollecita l’intervento del Parlamento che deve legiferare in materia.

CORRIERE DELLSA SERA

Fine vita, sentenza storica

«Lecito aiutare a morire in casi come quello di Dj Fabo, ma no ad abusi»

LA REPUBBLICA

Più liberi di morire con dignità

Decisione storica della Corte costituzionale: il suicidio assistito non sempre punibile. Indicati i limiti in cui può essere agevolato

I giudici: ma adesso il Parlamento deve fare una legge. I vescovi: sconcertati, ai medici va garantita l’obiezione di coscienza

Manovra, scontro Pd-5S: il Tesoro stoppa l’aumento del deficit

LA STAMPA

La scelta dei giudici: sì al suicidio assistito ma attenti agli abusi

La Consulta: legittimo in casi come quello di dj Fabo, ora serve una legge

IL MESSAGGERO

Svolta sul suicidio assistito

Consulta, storica sentenza: «Lecito in casi come dj Fabo. Ma adesso serve una legge sul fine vita»

Rivolta dei medici: solo un pubblico ufficiale può staccare la spina. Altolà Cei. Cappato: più liberi

IL GIORNALE

EUTANASIA (ANCHE DELLA POLITICA)

La Corte costituzionale decide al posto del Parlamento: l’aiuto al suicidio si può non punire. Svolta choc

LIBERO QUOTIDIANO

Conte se la prende coi vecchi

Il governo pensa di concedere sgravi fiscali soltanto a chi salda col bancomat e di svantaggiare la gente che utilizza banconote. Soprattutto pensionati, l’85% dei quali non usa carte di credito

IL FATTO QUOTIDIANO

Premier e Bonafede vogliono alzare le pene e abbassare le soglie di impunità

Bazoli (dem) e Marattin (renziano): “inutile punire chi evade”. Delrio: “è nel programma”. Orlando: “vedremo”

IL FOGLIO

ARRESTARE IL FLUSSO TRUMPIANO

Il tradimento costituzionale è di fronte agli occhi . Ma non sarà semplice mostrarlo. Tutto sarà complicato non dalle procedure del diritto ma da una supergaranzia: l’uso comunicativo e ultra politico dei fatti e delle interpretazioni che li cancellano

IL SOLE 24 ORE

Torna il bonus per chi punta a rafforzare l’impresa

Allo studio del Governo la reintroduzione dell’Ace forse già a partire dal 2019

Torna l’ipotesi di aumenti mirati per le aliquote Iva, altolà di Palazzo Chigi

Lungo vertice da Conte, la Nadef rinviata a lunedì 30 Mancano ancora 5-7 miliardi

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Svolta sul suicidio assistito La Consulta apre: «Consentito a certe condizioni, ora fate la legge»

Taglio dei parlamentari, Di Maio sfida Salvini: vediamo chi dice no

IL GAZZETTINO DI VENEZIA

Aiuto al suicidio, il primo sì

Sentenza storica della Corte Costituzionale: non è punibile nei casi come quello di Dj Fabo

I giudici: intervenga il legislatore. Medici in rivolta: soltanto un pubblico ufficiale può staccare la spina

IL MATTINO

Suicidio assistito, la svolta

Il verdetto storico della Consulta: «Cappato non punibile per aver aiutato il dj Fabo»

I giudici: «Ora una norma sul fine vita». L’indignazione della Chiesa: «Non è un diritto»

LA NAZIONE

Suicidio assistito, sì della Consulta

I giudici: in certi casi non è punibile l’aiuto al fine vita. «Ma serve una legge»

IL SECOLO XIX

La svolta della Consulta: sì al suicidio assistito Adesso serve una legge

Nelle strutture pubbliche. I vescovi: sconcertante. Cirinnà: scelta storica

