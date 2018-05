"Licenziati" i due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse americane

Sono stati destituiti dall’Arma dei carabinieri i due militari accusati di aver violentato, la notte del 7 settembre scorso, due studentesse statunitensi a Firenze. A scriverlo è il Corriere della Sera. L'episodio avvenne nel palazzo del centro cittadino dove alloggiavano le due ragazze, riaccompagnate a bordo dell'auto di servizio del 112 dopo una serata trascorsa in discoteca. Nel marzo scorso la procura di Firenze ha notificato ai due l'avviso di conclusione delle indagini. Oltre che di violenza sessuale, i due carabinieri sono accusati dalla Procura militare di Roma di concorso in violata consegna continuata e aggravata e di concorso in peculato militare aggravato.

