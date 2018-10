Studentesse Usa: pm chiede 5 anni per l'ex carabiniere Camuffo

Foto: AGF Violenza sessuale, abusi sessuali, stupro

Il pubblico ministero del tribunale di Firenze Ornella Galeotti ha chiesto una condanna a 5 anni e 8 mesi per l'ex carabiniere Marco Camuffo, accusato di violenze sessuale nei confronti di una studentessa americana nella notte del 7 settembre 2017. La richiesta tiene conto dello sconto previsto per il rito abbreviato. Per l'altro imputato, Pietro Costa, che al contrario dell'altro ex Carabiniere non ha aderito al rito abbreviato, la pm Galeotti ha chiesto il rinvio a giudizio.

