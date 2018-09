Uno studente è morto cadendo dalle scale mobili della metropolitana di Torino

WALTER ZERLA / Cultura Creative

Una galleria della metropolitana di Torino

Uno studente boliviano di 29 anni è morto sabato sera cadendo dalle scale mobili della metropolitana, alla fermata Dante. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il giovane, a Torino per frequentare il Politecnico, si sarebbe seduto sulla guida delle scale perdendo l'equilibrio e precipitando da un'altezza di circa sette metri. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 allertati dagli amici della vittima, ma per il 29enne ormai non c'era più nulla da fare.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it