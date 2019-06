Strage di Viareggio: confermate le condanne, 7 anni al ex ad di Fs Moretti

La Corte di appello di Firenze ha condannato a 7 anni Mauro Moretti ex ad di Fs e di Rfi, imputato al processo per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009, quando il treno merci Trecate-Gricignano costituito da 14 carri cisterna contenenti Gpl deragliò provocando 32 morti. Moretti è stato condannato non solo come ex amministratore deligato di Rfi, ma anche come ex ad di Fs. Condannati a 6 anni Michele Mario Elia (ex ad di Rfi) e Vincenzo Soprano (ex ad Trenitalia). La corte di appello ha condannato a una pena più severa, 8 anni e 8 mesi, Rainer Kogelheid, manager della società che aveva affittato a Ferrovie dello Stato i carri cisterna.

