Promessa del volley muore in un incidente stradale nel frusinate

Tornavano da una festa tra amici quando l'auto su cui viaggiavano è finita fuori strada, in un dirupo, in località Vuotti ad Arpino. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo alla promessa della pallavolo Stella Tatangelo di Sora. La ragazza è deceduta sul colpo. A rimanere gravemente ferito anche il fidanzato che era alla guida della macchina e tre amici seduti nella parte posteriore. Sul posto per tutta la notte hanno lavorato i vigili del fuoco ed il personale dell'Ares 118 oltre ai Carabinieri della Compagnia di Sora.

Lui campione della GloboSora Volley, lei promessa della pallavolo femminile. Fidanzati, inseparabili, simbiotici. Stella e Mattia sempre insieme. Fino alla scorsa notte quando la Golf di Mattia, con a bordo Stella Tatangelo, 18 anni compiuti lo scorso 23 luglio. La vettura si è accartocciata su se stessa e solo per un caso il bilancio non è stato ancor piu' drammatico. A perdere la vita sul colpo è stata Stella, seduta accanto all'amato fidanzato. Forse dormiva. I vigili del fuoco hanno lavorato oltre due ore per poter estrarre il corpo della giovanissima sportiva da quel che restava della berlina tedesca. Il sindaco di Sora, Roberto De Donatis ha proclamato per domani il lutto cittadino.

