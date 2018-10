Cucchi: il pm, vicenda piena di falsi, depistaggi e inquinamento prove

"Questa storia è costellata di falsi subito il pestaggio ed è proseguita in maniera ossessiva subito dopo la morte di Stefano Cucchi": lo ha detto il pm Giovanni Musarò in apertura di processo in corte d'assise contro 5 militari dell'Arma, annunciando il deposito di nuovi verbali integrativi di indagine nel procedimento per falso. "C'è stata un'attività di inquinamento probatorio indirizzando in modo scientifico prove verso persone che non avevano alcuna responsabilità e che sono state sottoposte a giudizio fino in Cassazione e ora sono parte civile perché vittime di calunnie", ha aggiunto il pm.

