La Statale 122 "Agrigentina" chiusa per una frana

La strada statale 122 "Agrigentina" è stata chiusa in entrambe le direzioni, fra il km 77,000 e il km 79,000 a Caltanissetta, a causa di una frana. Le deviazioni vengono segnalate in loco.

Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel pi breve tempo possibile.

