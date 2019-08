Le notizie del giorno (ore 11,30)

Karl-Josef Hildebrand/ Dpa Coppia di anziani

CONTE LAVORA ALLA SQUADRA, LA LEGA AVVERTE "NON LASCEREMO LE PRESIDENZE DI COMMISSIONE"

Il Carroccio promette battaglia in Parlamento. Il premier incaricato completa le consultazioni, Salvini e Meloni disertano. Il leghista Duringon: speriamo che l'esecutivo non trovi i voti per questo mercimonio. FdI: operazione ripugnante, faremo un'opposizione senza sconti. Patuanelli: incarico di prestigio a Di Maio e' garanzia di stabilita'. Renzi, la durata dipende dalla qualità dei nomi dei ministri. Lo spread stabile a 166 punti.

ALLARME OCSE, NEL 2050 IN ITALIA I PENSIONATI POTREBBERO SUPERARE I LAVORATORI

"Servono più opportunità per chi è in età avanzata". Intanto l'Istat certifica un aumento degli occupati tra gli under 24 e un calo nella fascia tra i 35-49 enni. Inflazione, ad agosto il carrello della spesa cresce dell'1%, pesano i surgelati.

LA GERMANIA FRENA ANCORA, A LUGLIO LE VENDITE AL DETTAGLIO IN CALO DEL 2,2%

Gli analisti prevedevano una contrazione limitata all'1%.

MIGRANTI, APPELLO DELLA MAR JONIO "A BORDO MANCA L'ACQUA"

La nave della Ong Mediterranea insiste per poter attraccare a Lampedusa dopo lo sbarco di donne e bambini. A Gallipoli arriva una barca a vela con 62 pakistani. In Grecia sull'isola di Lesbo 600 arrivi in un giorno.

HONG KONG: RETATA DI ATTIVISTI, IL FRONTE ANNULLA LA MANIFESTAZIONE DI DOMANI

Arrestati il leader pro-democrazia Joshua Wong e un esponente del fronte indipendentista. Il gruppo per i diritti civili rinuncia al corteo dopo il divieto imposto per la prima volta dalla polizia.

SCAMBIO DI PRIGIONIERI TRA RUSSIA E UCRAINA, MOSCA LIBERERA' IL REGISTA PREMIO SAKHAROV E I MARINAI CATTURATI

L'intesa segna una distensione tra Kiev e Mosca dopo il sequestro a novembre di una nave nello stretto di Kerch.

BREXIT, TRIBUNALE SCOZZESE BOCCIA IL PRIMO RICORSO CONTRO BORIS JOHNSON

Per il magistrato di Edimburgo la sospensione del Parlamento rientra fra le prerogative del premier britannico.

USA: PAURA PER L'URAGANO DORIAN, ALLERTA IN FLORIDA E GEORGIA

Trump annulla il viaggio in Polonia per seguire gli sviluppi della tempesta. Al suo posto andrà il vice Pence. Appello di Melania: preparatevi a evacuare.

TRUMP CACCIA LA SUA ASSISTENTE PER UNA CHIACCHIERATA CON I GIORNALISTI

Madeleine Westerhout avrebbe violato la privacy del presidente parlando della sua famiglia e della Casa Bianca a una cena.

IL TORINO ESCE CON ONORE DALL'EUROPA LEAGUE, ALLE 13 I SORTEGGI DEI GIRONI

I granata sconfitti 2-1 a Wolverhampton ed eliminati, Roma e Lazio ripartono dalla prima fascia. Stasera Bologna-Spal con Mihajlovic in panchina. Commozione nel mondo del calcio per la morte della figlioletta di Luis Henrique.

