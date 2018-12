Spray al peperoncino in una scuola nel Cremonese, 5 ragazzi intossicati

JACK GUEZ / AFP

Spray al peperoncino

Cinque ragazzi sono finiti al pronto soccorso in codice verde per un'intossicazione dovuta allo spray al peperoncino nell'Istituto tecnico di Soncino, in provincia di Cremona. . Lo comunica l'Areu, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza. Un episodio analogo si è verificato questa mattina in una scuola di Pavia, dove un alunno ha spruzzato spray al peperoncino in classe richiedendo l'intervento del 118, finito con il ricovero di 30 studenti in codice verde e 3 in giallo (non gravi).

