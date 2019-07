In Valsesia ci sarà la prima spiaggia per nudisti su un fiume

PHILIPPE DESMAZES / AFP



Nudisti lungo un fiume in Francia

La Valsesia potrebbe avere la prima spiaggia per nudisti in Italia nata sulle sponde di un fiume. A farsi promotrice dell'iniziativa, come riferisce il settimanale locale "Notizia oggi", è Anita, l'Associazione naturista italiana, che ha già organizzato una due giorni di attività naturista "di prova" nella località del Vercellese. L'associazione ha avuto poi un incontro con il sindaco di Varallo Sesia, Eraldo Botta, trovando la disponibilità nell'ospitare una spiaggia dedicata al naturismo.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.