Sparatoria a Porta Romana a Milano

Sparatoria a Milano: un uomo è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco questa mattina. E' accaduto intorno alle 8:10 non lontano da Porta Romana.

Secondo quanto riporta il Corriere, un uomo, sui 40 anni, è stato colpito da un killer in scooter. La vittima era a bordo di un’auto, una Ford station wagon, ferma al semaforo di via Cadore, quando la moto si è affiancata e il sicario ha sparato almeno quattro colpi. La vittima non ha perso conoscenza, ma è in gravi condizioni.

Stando a testimonianze citate da Repubblica, gli aggressori erano due, in sella allo scooter, e chi ha sparato lo ha fatto attraverso il finestrino posteriore della vettura. La vittima sarebbe stata colpita anche alla testa.

