'Non sparare a salve spara a Salvini'. Sulla scritta su un muro a Milano indaga la Digos

Su un muro di via Voltri, in zona Ticinese a Milano, è apparsa la scritta 'Non sparare a salve spara a Salvini', seguita dal simbolo anarchico della A cerchiata. Personale della Digos e delle Polizia di Stato è arrivato sul posto per i rilievi e gli accertamenti del caso sulla scritta contro il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Niente e nessuno mi spaventa o mi fermerà. Mi auguro che la condanna nei confronti di questi delinquenti sia unanime". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha commentato così l'episodio cosi.

