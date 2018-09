Sicurezza: Salvini, dal 5 settembre via sperimentazione taser in 12 città 

"Dal 5 settembre in 12 città italiane, da Milano fino a Catania, inizierà la sperimentazione del taser, la pistola elettrica non letale che aiuterà migliaia di agenti a fare meglio il loro lavoro". Lo scrive il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Twitter.

"Per troppo tempo le nostre Forze dell'Ordine sono state abbandonate, è nostro dovere garantire loro i migliori strumenti per poter difendere in modo adeguato il popolo italiano.

Orgoglioso del lavoro quotidiano delle forze di Polizia e Carabinieri!", conclude Salvini.

