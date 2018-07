Senegalese picchiato nel Palermitano, indagato aggressore

C'è un indagato per il pestaggio del senegalese diciannovenne Khalifa Djembe, picchiato al grido di "vattene sporco negro" a Partinico (Palermo). È un uomo di 34 anni di Partinico, denunciato dai carabinieri per lesioni con l'aggravante dell'odio razziale: sarebbe uno degli aggressori. L'uomo stamattina è stato condotto nella caserma dei carabinieri di Partinico che indagano sul caso di razzismo, per essere interrogato.

