Arrestato il giovane che ha investito e ucciso due sedicenni a Roma

Ugo Barbàra / AGI I soccorsi sul luogo dell'incidente in Corso Francia, a Roma

È stato arrestato Pietro Genovese, il giovane che nella notte tra sabato e domenica scorsi su Corso Francia, nel quartiere romano di Ponte Milvio, al volante di un Suv ha investito e ucciso due ragazze sedicenni a Roma. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari al termine di una prima serie di accertamenti della Polizia locale di Roma Capitale e sulla scorta della relazione trasmessa all'autorità giudiziaria.

I risultati del test compiuti sul ventenne hanno evidenziato un tasso alcolemico di 1,4 grammi per litro di sangue, prossimo allo stato di ebbrezza grave, e un esito non negativo per altre varie sostanze stupefacenti. Nel passato di Genovese, indagato per omicidio stradale, ci sarebbero anche due casi di possesso di droga.

I funerali di Gaia e Camilla sono fissati per domani alle 10.30 presso la parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, in via Flaminia Vecchia.

