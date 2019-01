Sea Watch, Salvini: "I parlamentari a bordo non rispettano leggi"

Ahmad GHARABLI / AFP Matteo Salvini in Israele (Afp)

"Parlamentari italiani (fra cui uno di Forza Italia) non rispettano le leggi italiane e favoriscono l'immigrazione clandestina? Mi spiace per loro, buon viaggio!". Ad affermarlo e' il ministro dell'Interno Matteo Salvini con riferimento ai politici che questa mattina sono saliti a bordo della Sea Watch "nonostante i divieti".

"Abbiamo elementi concreti per affermare che, mettendo a rischio la vita delle persone a bordo, il comandante e l'equipaggio della Ong Sea Watch 3 abbiano disubbidito a precise indicazioni che giorni fa li invitavano a sbarcare nel porto più vicino (non in Italia!), prove che verranno messe a disposizione dell'autorità giudiziaria".

Aveva detto in mattinata il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Se così fosse - aggiunge il ministro - saremmo di fronte ad un crimine e ad una precisa volontà di usare questi immigrati per una battaglia politica, un fatto gravissimo. Ribadisco il mio impegno a difendere i confini, la salute e la sicurezza del popolo italiano: non sarò mai complice degli scafisti e di chi li aiuta".

Con un gommone abbiamo raggiunto la @seawatchcrew e siamo saliti a bordo nonostante i divieti per esercitare i nostri diritti e doveri di parlamentari. Siamo qui x verificare le condizioni dei passeggeri e dell’equipaggio. Chiediamo che siano fatti sbarcare tutti immediatamente! pic.twitter.com/5tZnhBIwku — Riccardo Magi (@riccardomagi) 27 gennaio 2019

